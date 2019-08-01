Грузооборот Группы НМТП в первом полугодии 2019 года составил 71,75 млн тонн

Группа НМТП (Новороссийский морской торговый порт) показала консолидированный грузооборот (с учетом продажи ООО «Новороссийский зерновой терминал») в первом полугодии 2019 года в объеме 71,75 млн тонн. Относительно аналогичного периода прошлого года он вырос на 3,9%.

Основными драйверами полугодовых показателей общества стали: рост на 15,8% объемов перевалки сырой нефти на фоне общего увеличения экспорта данного сырья из России, рост на 57,3% объемов перевалки химических грузов за счет прироста отгрузок неопасных минеральных удобрений, а также – рост на 17,2% объемов перевалки железорудного сырья за счет отгрузок брикетов железной руды в направлении Турции, Европы и Африки.

Отмечается, что объем перевалки наливных грузов на терминалах Группы НМТП вырос относительно января-июня прошлого года на 10,3 % или на 5,2 млн тонн и составил 55,88 млн тонн. Грузооборот навалочных грузов на терминалах общества (с учетом продажи ООО «НЗТ) снизился относительно первого полугодия 2018 года на 23,4 % и составил 5,59 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов сократился на 8,3 % или на 626 тыс. тонн, составив 6,94 млн тонн. Грузооборот контейнеров через причалы НМТП в январе-июне 2019 года составил 3,25 млн тонн или 341 тыс. TEU, что на 1,7 % в тоннах и на 5,2 % в TEU больше объемов первого полугодия 2018 года. Грузооборот прочих грузов на терминалах Группы НМТП составил 98 тыс. тонн, снизившись на 72,9 % относительно января-июня прошлого года.

Василий Хитрых