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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На завершение липецких долгостроев нужно 5 млрд рублей

На сегодняшний день в Липецкой области 20 многоквартирных домов, при строительстве которых были нарушены права участников долевого строительства, сообщили в администрации региона. Чиновники уточнили, что по 19 объектам найдены «решения с привлечением средств инвесторов» в 5 млрд руб.

Врио главы региона Игорь Артамонов ожидает, что осенью в областном центре будет сдан ряд проблемных домов: «Решения найдены по всем домам, в том числе по тем, которые совсем недавно признаны проблемными. Исключение пока только дом на улице 50 лет НЛМК. В этом случае мы рассчитываем на помощь федеральных структур».

Подробнее о достройке проблемных домов в регионе — в материале “Ъ-Черноземье” «"Орелстрой" берет в долю Липецк».

Ирина Лобанова


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