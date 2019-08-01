«Волго-Балт» переоформил на российское юрлицо 23 теплохода

Холдинг «Волго-Балт» переоформил с одного юрлица на другое 23 теплохода. Ранее они официально принадлежали зарегистрированной на Кипре Volgo-Balt Shipping Ltd, а теперь находятся в собственности российской компании. Об этом со ссылкой на ПАО «Северо-Западное пароходство» сообщает АБН.

По данным агентства, выгодоприобретателей по сделке нет. Ее сумма не раскрывается.

Обе стороны сделки контролируются компанией «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед», входящей в UCL Holding Владимира Лисина.