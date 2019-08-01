В Краснодаре отремонтируют подъезд к Славянскому кладбищу

В 2019 году в столице Кубани отремонтируют улицы Круговую и 4-я линия в Славянском микрорайоне. Эти городские магистрали ведут к Славянскому кладбищу.

Как сообщают в мэрии, ремонт улицы Круговой захватит участок длиной 730 м от храма Илии Муромского до 4-й линии. В настоящее время на проезжей части уже уложен новый асфальт, сделаны тротуары и парковочная зона. На остановке общественного транспорта установили новый павильон. Сейчас рабочие ООО «Дортранссервис» завершают установку дорожных знаков и нанесение разметки.

По улице 4-я линия на участке от улицы Славянской до улицы Круговой и далее до въезда на Славянское кладбище (более 1 км) сейчас ведется разработка основания проезжей части, убираются места просадок. Здесь будет уложен новый асфальт, благоустроена прилегающая территория, нанесена пластиковая разметка на проезжую часть.

Завершить ремонт обоих объектов планируется в конце августа 2019 года.

Василий Хитрых