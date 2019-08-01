Жители Перми стали чаще уезжать с помощью ипотеки в другие регионы

Пермяки стали чаще использовать ипотеку для переезда в другие регионы России. Количество таких сделок за полгода выросло в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Абсолют Банка.

«Более активное использование заемных средств при покупке жилья в других городах отнюдь не говорит о том, что увеличился отток населения. С развитием цифровых технологий, когда банки научились уводить процедуры по максимуму в онлайн, ипотечные сделки между регионами стали гораздо проще и доступнее», - отметил руководитель Абсолют Банка в Перми Владислав Мезин.

По данным банка, ТОП-3 городов, куда с помощью ипотеки переезжают жители Пермского края – это Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. В последние два года набирает популярность Сочи. По данным банка, в Москве и Санкт-Петербурге пермяки чаще всего приобретают жилье для детей – чтобы они там учились или работали. Что касается южных направлений, то туда покупатели жилья переезжают сами с расчетом на будущую пенсию в теплых краях.

При этом внутри Пермского края рынок ипотеки традиционно насыщен вторичным жильем – с готовыми квартирами совершается 80% сделок. В случае межрегиональных ипотечных сделок приоритет у новостроек. «Квартиры от застройщиков в уже сданных домах и еще строящихся выбирают в 75% случаев. При этом на квартиру в другом городе пермяки готовы брать на значительно большую сумму – не 1,9 млн руб., а 3 млн руб. в среднем», - добавили в банке.

Заемщику, который выбирает жизнь в Перми, 30-40 лет. Переезд с использованием ипотеки совершают люди в возрасте 35-45 лет. 40% заемщиков, покупающих жилье в другом городе, не в первых раз пользуются ипотекой.