В Ростове уровень безработицы достиг почти 5%

По данным за апрель—июнь 2019 года уровень безработицы по Ростовской области сложился на уровне 4,9%. Об этом сообщает Росстат.

Численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в регионе составила 2,1 млн человек. Уровень безработицы оказался на 0,3 п.п. выше уровня безработицы в целом по России, но на 0,4 п.п. ниже аналогичного показателя по ЮФО. Среди субъектов ЮФО Ростовская область занимает третье место в порядке возрастания после Севастополя (3,8%) и Краснодарского края (4,8%).

Кристина Федичкина