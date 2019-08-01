В Ростове ввод жилья увеличился на 4,4%

В январе—июне 2019 года в Ростове ввели в строй более 605 тыс. кв. м жилья, что на 4,4 процента больше, чем год назад. Об этом сообщает Ростовстат.

Как сказано в сообщении, лидирует по темпам ввода в первом полугодии 2019 года сектор высотного строительства. По данным органа статистики, его объемы увеличились на 43,2%. Отмечается, что это произошло в основном за счет ввода жилых домов с высокой степенью готовности на начало года. Застройщиками построено свыше 7,3 тыс. новых квартир общей площадью 370,1 тыс. кв. м.

Темпы индивидуального строительства жилья ниже прошлогодних. Горожане построили более 2 тыс. домов общей площадью 235,5 тыс. кв. м.

Кристина Федичкина