Более трети челябинцев не удовлетворены уровнем личной безопасности

Более трети жителей Челябинска (35,7%) не удовлетворены уровнем личной безопасности, из них 14% не довольны «абсолютно». Такие данные представлены в исследовании, проведенным лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Удовлетворены этим аспектом качества жизни 57,5% горожан, из них почти 23% полностью, 34,6% – по большей части. Почти 7% затруднились ответить.

По словам авторов исследования, измеряя уровень личной безопасности, речь идет об оценке «ощущения угроз и рисков своему физическому здоровью, жизни и, одновременно, об оценке деятельности тех социальных институтов, которые отвечают за обеспечение безопасности жизни человека, потребности в защите, стабильности, уверенности в будущем». Неудовлетворенность уровнем личной безопасности чаще демонстрировали женщины, горожане в возрасте 45-59 лет, а также малообеспеченные респонденты. Большинство удовлетворенных – мужчины.