Поголовье КРС у нижегородских сельхозпроизводителей сократилось на 3,5%

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Нижегородской области составило 252,5 тыс. голов, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года.

По данным регионального управления Росстата, поголовье коров за полгода сократилось на 3,1% до 108,8 тыс. голов, овец и коз – на 25,8% до 63,9 тыс. голов. При этом количество свиней выросло на 55,1% до 265,1 тыс. голов.

В январе-июне аграриями произведено 76,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), молока – 321,5 тыс. тонн и 685,1 млн штук яиц. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой увеличилось на 11,1%, молока на 2%. Производство яиц сократилось на 1,4%.

Андрей Репин