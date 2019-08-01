В Петербурге умерла зампредседателя Конституционного суда Ольга Хохрякова

Заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова скончалась в Петербурге на 71-м году жизни. Должность судьи КС она заняла в 1994 году, обязанности зампреда КС РФ исполняла в течение последних 11 лет, дважды переназначалась на эту должность Советом Федерации.

Госпожа Хохрякова была заслуженным юристом РФ, является автором многочисленных работ по проблемам трудового права и права граждан на социальное обеспечение, конституционного права.

Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают соболезнования родным и близким Ольги Хохряковой.