На украшение Ростова ко Дню города потратят почти 23 млн рублей

Управление наружной рекламой Ростова выбрало подрядчика, который займется украшением улиц ко Дню города, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Власти готовы были заплатить исполнителю контракта 23,5 млн руб. Победителем аукциона стала ростовская компания «РСУ-7», которая предложила выполнить работы за 22,8 млн руб. Подрядчик должен будет украсить главные площади Ростова и расположенные на них здания и сооружения. Кроме того, ко Дню города украсят Большую Садовую улицу, на площади Советов появится композиция «Аллея из 48 звезд». На въездах в Ростов и в нескольких местах в центре установят флаговые композиции.

Город должен быть украшен в срок до 30 августа, демонтаж элементов оформления необходимо произвести с 23 по 29 сентября.

Кристина Федичкина