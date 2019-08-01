Банк «Траст» подал на банкротство компаний группы «Матрица»

Банк «Траст» направил в арбитражные суды Башкирии и Москвы заявления о признании банкротами ряда компаний группы «Матрица» — розничного оператора ООО «Универсал-трейдинг» (развивало сеть супермаркетов под брендом «Матрица»), компаний «Мастер-вин» и «Новое время» (алкогольная розница), обществ «Винная карта», «Инвест недвижимость», «Космополис» и московских «Оптимаркет недвижимость» и «Космополис Финанс». На рассмотрении арбитражного суда Москвы также находится заявление о признании банкротом «Универсал-трейдинга», направленное кредиторами компании 2018 году. Крупнейшим кредитором компаний группы был Бинбанк, право требования по долгам которого перешли к «Трасту» в 2018 году. Так, задолженность «Универсал-трейдинга» перед Бинбанком оценивалась в 349,4 млн руб. Остальные компании выступали поручителями ритейлера. В апреле 2018 года «Универсал-трейдинг» и банк заключили мировое соглашение, согласно которому должник обязан погасить задолженность до марта 2021 года при условии соблюдения графика платежей.

Влада Шипилова