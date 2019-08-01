В Сочи будут судить самовольного застройщика семиэтажного жилого дома

В Хостинский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением особо крупного дохода (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина, не являясь индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, построил на территории Хостинского района семиэтажный жилой дом и продал в нем 38 квартир. С продажи жилья он получил 95 млн руб.

Уточняется, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. руб.

Василий Хитрых