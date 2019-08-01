Челябинск планирует получить около 2 млрд рублей на покупку общественного транспорта

Власти Челябинской области попытаются привлечь около 2 млрд руб. на приобретение экологичного общественного транспорта для регионального центра. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Текслер на совещании по вопросу формирования новой модели работы общественного транспорта в Челябинске. По словам главы региона, закупка 66 новых газомоторных автобусов для Челябинска, которая сейчас проводится, позволит снять лишь текущую напряженность.

«Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время», - отметил Алексей Текслер. По его словам, средства в размере более 2 млрд руб. на эти цели могут быть выделены городу в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Руководитель проектного офиса федерального проекта Александр Власов заявил на совещании, что готов подключиться совместно с регионом к вопросу по выделению средств из госказны. Кроме того, поддержку в вопросе транспорта готов оказать и «ВЭБ.РФ».

«ВЭБ готов инвестировать и в инфраструктуру, и в обновление парка общественного транспорта Челябинска. Бюджетные средства выделяются по графику, определенный график загрузки имеют и отечественные производители автобусов. Чем мы раньше приступим к исполнению заказов на автобусы, тем быстрее мы их получим. И здесь ВЭБ готов предложить свой инструментарий, чтобы это сделать максимально оперативно и определенное количество автобусов получить уже в этом году»,– заявил во время встречи управляющий директор акционерного общества «ВЭБ-лизинг» Александр Кондрашов.

По словам главы региона, обновление городского транспорта Челябинска должно быть выстроено на базе новых схем маршрутных перевозок, отвечающих сегодняшнему дню и ориентированных на развитие мегаполиса.