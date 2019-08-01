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Прокуратура Удмуртии потребовала прекратить взимание платы за доступ к берегу Молдованского пруда

Прокуратура Завьяловского района Удмуртии по обращению гражданина провела проверку исполнения законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, предоставляющего на прокат лодки, батуты и другой инвентарь на береговой полосе Молдаванского пруда в с. Завьялово.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в нарушение законодательства перед входом на территорию базы отдыха «Молдаванский пруд», расположенной в районе береговой полосы пруда, индивидуальный предприниматель разместил информационную табличку о платном входе на территорию пруда — 20 рублей.

По выявленным нарушениям в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений закона, устранение нарушений и рассмотрение мер реагирования находится на контроле прокуратуры района.

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