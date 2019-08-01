В 2019 году на поддержку кубанского животноводства будет выделено 1,1 млрд рублей

Из бюджетов Российской Федерации и Краснодарского края на поддержку животноводства на Кубани в текущем году будет выделено 1,1 млрд руб. Отрасль уже получила поддержку в виде субсидий на 0,5 млрд руб., сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Поддержка животноводов заключается в возмещении затрат на реализованное молоко, содержание крупного рогатого скота, страхование в области животноводства. Выплаты могут получить крупные аграрные предприятия, малый агробизнес, личные подсобные хозяйства и семейные фермы.

Как сообщают в краевой администрации, Краснодарский край планирует нарастить продажу продукции животноводства на зарубежные рынки с $15,5 млн до $27 млн. Для этого региону необходимо загрузить свои перерабатывающие предприятия молоком и мясом.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в этом году депутаты Законодательного собрания края приняли во втором чтении закон «О развитии животноводства на Кубани». Он предполагает комплекс мер, направленных на поддержку отрасли с целью выведения ее на показатели советского времени. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, краевой минсельхоз разработал проект Концепции развития животноводства, который является подробным «планом работы» с конкретными показателями, к которым регион должнн прийти к 2023 году.

«Чего надо достичь? Поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в количестве 50 тыс., поголовья телят — не менее 80 голов на 100 голов коров, поголовья свиней — до 3 млн голов, увеличение поголовья овец и коз в два раза. А к 2030 году надо выйти на 2,1 млн т молока и 850 тыс. т мяса», - рассказал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых