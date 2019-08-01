Поезда не ходят на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро из-за падения пассажира

Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было прервано из-за падения пассажира на рельсы. Источник «Интерфакса» рассказал, что инцидент произошел около 8:00 на станции «Бульвар Дмитрия Донского».
«Для извлечения пассажира было снято напряжение контактного рельса»,— уточнил собеседник агентства. О состоянии пострадавшего нет информации.
В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о падении пассажира на путь и сказали, что движения поездов нет от станции «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского».
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