Поезда не ходят на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро из-за падения пассажира

Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было прервано из-за падения пассажира на рельсы. Источник «Интерфакса» рассказал, что инцидент произошел около 8:00 на станции «Бульвар Дмитрия Донского».

«Для извлечения пассажира было снято напряжение контактного рельса»,— уточнил собеседник агентства. О состоянии пострадавшего нет информации.

В пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о падении пассажира на путь и сказали, что движения поездов нет от станции «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского».