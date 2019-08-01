Команда «Удмуртнефти» и дочерних обществ приняла участие в XV смотре-конкурсе «Лучший по профессии» НК «Роснефть»

Смотр-конкурс прошел на производственных площадках предприятий АНК «Башнефть». В нем приняли участие свыше 650 сотрудников-победителей региональных конкурсов профмастерства из более 100 добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий «Роснефти».

Лидерство определялось по 28 рабочим профессиям. Кроме этого, с прошлого года была введена специальная номинация «За безопасный труд», посвященная промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

Традиционно в первый день соревнований представители всех профессий выполняли теоретические задания. Они заключались в тестировании по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, оказания первой медицинской помощи. Во второй и третий дни проходила практика, где каждый участник продемонстрировал свои лучшие профессиональные навыки.

В этом году задания конкурса усложнились, многие из них были направлены на проверку умения ориентироваться в сложной ситуации, анализировать и выбирать один верный вариант из ряда предложенных.

Делегацию «Удмуртнефти» представляли 13 участников. Сотрудники «Удмуртнефти» боролись за звание лучших в таких профессиях, как оператор по добыче нефти и газа, оператор товарный, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, машинист насосной станции, лаборант химанализа, технолог, геолог. Профессии электрогазосварщика, слесаря-ремонтника нефтепромыслового оборудования и слесаря по ремонту технологического оборудования представляли сотрудники дочерних обществ — ООО «Удмуртэнергонефть» и ООО «Нефтетрубопроводсервис».

По итогам смотра-конкурса в тройку лучших электромонтеров России вошла команда ООО «Удмуртэнергонефть» — дочернего общества «Удмуртнефти».

«Конкурс "Лучший по профессии" помогает сотрудникам повысить уровень мастерства, испытать себя. Профессиональное мастерство подразумевает не только высокое качество работы, но и скорость выполнения операций, соблюдение их последовательности, бережное отношение к инструменту и оборудованию. Большое значение имеет умение работать в команде. Мне с командой повезло, мы завоевали бронзу»,— рассказал электромонтер ООО «Удмуртэнергонефть» Максим Кулигин.