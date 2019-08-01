Администрация Перми потратит на компьютерные комплектующие 900 тыс. рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на поставку трех внешних жестких дисков и одного сетевого накопителя. Как указано в техническом задании, объем каждого жесткого диска должен составлять 10 ТБ, интерфейс подключения — USB 3.0, пропускная способность — 160 Мбит/с. Сетевое хранилище должно иметь следующие характеристики: частота процессора — 2,2 ГГц, количество ядер процессора — 6, оперативная память — 8 Гб. Максимальная емкость базового хранилища — не менее 72 ТБ.

Максимальная цена контракта — 901 тыс. руб. Победителя определят 13 августа.