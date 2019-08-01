СКР возбудил дело по факту нарушения правил безопасности на пороховом заводе

СУ СКР по Пермскому краю начало расследование обстоятельств взрыва на Пермском пороховом заводе, в результате которого получили травмы пять сотрудников предприятия. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По указанию руководителя следственного управления на месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая заместителем руководителя следственного управления Дмитрием Анащенко, усиленная следователями-криминалистами и экспертами. В ближайшее время с применением высокотехнологичной криминалистической техники будет проведен осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели, пострадавшие, производится выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

Взрыв на Пермском пороховом заводе произошел вчера в 16:08 часов. Гендиректор ППЗ Олег Миргородский сообщил «Интерфаксу» о пятерых пострадавших. По его данным, два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пятерых госпитализировали, одного из тяжело пострадавших сейчас оперируют.

По информации “Ъ-Прикамье”, инцидент произошел на производстве № 20. Сотрудники завода занимались перемещением на площадке одного из изделий, когда во время транспортировки оно неожиданно взорвалось. При этом, по словам сотрудников, никакого воздействия на него они не оказывали.

На заводе создана комиссия. Инцидент не повлиял на производственный процесс, заявил господин Миргородский.