В 16 муниципалитетах Среднего Урала снизят тариф на вывоз мусора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила мониторинг ценообразования на услугу вывоза мусора для населения, который должна была сделать до 1 августа по поручению президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

«Нарушения обнаружены в Свердловской области. По итогам разбирательства тариф МУП "Спецавтобаза" снижен на 30,85%, ООО "Рифей" и ООО "Экотехсервис" — на 16,8%, а с 1 сентября 2019 года снизится стоимость услуг "ТБО "Экосервис" на 30,8 %»,— говорится в сообщении.

Компания «Экосервис» обслуживает 16 свердловских муниципалитетов, в том числе Первоуральск, Верхний Тагил, Дегтярск, Ревду, Полевской и Новоуральск и Красоуфимск.

С 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов. Ранее сообщалось, что жители регионов Уральского федерального округа (УрФО) жалуются на завышенные тарифы за вывоз отходов.

Подробнее о ситуации — в материале «"Мусорный" спор»