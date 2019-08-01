В Екатеринбурге из жилого дома эвакуировали 180 человек

В ночь на 1 августа в 25-этажном жилом доме на улице Академика Постовского в Екатеринбурге произошел пожар. Из здания эвакуировали 180 жильцов (в том числе 30 детей), десять человек вывели с использованием спасательных масок, говорится в сообщении МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:13. Огонь распространился на 2 кв.м. Повреждены лифтовая кабина и лифтовой холл на втором этаже. На месте работали восемь единиц техники и 30 спасателей. «В 2:28 огонь локализован, в 2:38 спасатели ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3:34»,— сообщили в МЧС. Пострадавших нет.