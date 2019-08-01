Сотрудница банка в ХМАО украла из кассы 5,7 млн рублей

Сотрудница одного из банков Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) похитила из кассы более 5,7 млн руб. Как сообщили в пресс-службе МВД по ХМАО, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Установлено, что жительница Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, за месяц похитила более 5,7 млн руб. У женщины был доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями»,— рассказали в ведомстве. По решению суда подозреваемая находится под домашним арестом.