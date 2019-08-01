Умерла пострадавшая при взрыве самогонного аппарата в Екатеринбурге

В ожоговом центре 40-й больницы Екатеринбурга умерла Анастасия Медведевских, пострадавшая при взрыве самогонного аппарата в одной из квартир дома №46 по улице Мехренцева (микрорайон Академический).

«У пациентки был сепсис (инфекционное заражение крови), вызванный обширным поражением кожных покровов»,— сообщили Е1 в больнице.

Взрыв произошел 10 апреля утром. Как сообщали очевидцы, окна квартиры выбило по обе стороны дома (окна выходили во двор и на улицу Павла Шаманова). Дом эвакуировали, после чего на место ЧП прибыли спецслужбы. Свидетели инцидента видели, как из дома вывели мужчину с ожогами в оборванной одежде и женщину в халате. По данным других очевидцев, при взрыве погиб кот. Также известно, что квартира принадлежит руководителю следственного отдела СКР по Железнодорожному району Егору Медведевских.

Подробнее о ситуации — в материале «Самогон нагнал беду»