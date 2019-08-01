Депутат от ЛДПР предложил ввести мораторий на изменения в ЕГЭ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения Ольге Васильевой ввести пятилетний мораторий на изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и введение новых ЕГЭ. Копия обращения есть у «РИА Новости».

«Это успокоит школьников, поможет им лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ и, вероятнее всего, улучшит их показатели в обучении»,— говорится в нем. По мнению парламентария, ежегодно порядок проведения ЕГЭ меняется настолько сильно, что ни школьники, ни педагоги не успевают толком подготовиться к этому.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому круглым отличникам нужно добавлять минимум 11 баллов к их результатам ЕГЭ. Сейчас сумму всех дополнительных поощрений закон ограничивает десятью баллами. Причем в этих рамках каждый вуз сам определяет, сколько добавить к результатам ЕГЭ за каждое конкретное достижение.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Школьным медалям прибавят баллов ЕГЭ».