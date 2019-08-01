«Сибирская аграрная группа» купит долю «Кудряшовского мясокомбината»

«Сибирская аграрная группа» подала в Федеральную антимонопольную службу России уведомление о намерении приобрести долю в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и голосующие акции АО «Кудряшовское». Размер долей, на которые претендует группа, не указан.

АО «Кудряшовское» создано в 1999 году на базе обанкроченного ЗАО «Кудряшовское». Это крупнейшее в Новосибирской области предприятие, занимающееся мясопереработкой. Оно входит в агропромышленный холдинг «Копитания», основным владельцем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Александр Рогожин (95%). В 2018 году выручка «Кудряшовского» составляла 5 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

В составе холдинга «Сибирская аграрная группа» — пять свинокомплексов, птицефабрика и три мясоперерабатывающих комбината. Предприятия компании расположены от Урала до Забайкалья. Общий объем производства свинокомплексов по итогам 2018 года составляет 152 тыс. т свинины в живом весе. Выручка в 2017 году — 6 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. Основной владелец — Андрей Тютюшев, у которого 50,1%.

Оксана Павлова