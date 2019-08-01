В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовская» на Кольцевой линии. Он напомнил, что под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована в 1950-х, но строить не начали. Была попытка в 90-х, она не увенчалась успехом.

«Работы должны стартовать уже в этом году»,— написал господин Собянин в Twitter. «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира», с нее будет пересадка на станцию «Достоевская».