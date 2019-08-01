В Техасе в результате пожара на НПЗ есть пострадавшие

В Техасе на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ExxonMobil произошли взрыв и пожар. 37 человек получили незначительные травмы, передает ABC News. Инцидент случился под Хьюстоном. На заводе перерабатываются легкие углеводороды, в том числе пропан и пропилен — материалы, используемые для изготовления пластмассовых и промышленных изделий.

Менеджер Джейсон Дункан рассказал, что в основном люди получили легкие ожоги, им помогли в местной больнице. Ранее в ExxonMobil говорили о шести пострадавших.