Застройщики проявляют эскроумность

В Казани застройщики жилья не спешат переходить на новую схему финансирования строительства с применением эскроу-счетов. Они рассчитывают возвести на средства от договоров долевого участия 90 из 118 строящихся в городе домов. Правда застройщики некоторых объектов, степень готовности которых вызывает сомнения в возможности получить разрешение на работу по старым правилам, на всякий случай подали в банки заявки на проектное финансирование. Участники рынка говорят, что новая схема влечет подорожание квадратного метра на стоимость обслуживания эскроу-счетов.



По данным мэрии Казани, в городе на 1 июля с привлечением средств дольщиков строятся 118 объектов общей площадью 2,2 млн. кв. м (более 30 тыс. квартир). Возведение 90 объектов застройщики планируют продолжить по договорам долевого участия — без эскроу-счетов.

Напомним, изменениями в федеральном законодательстве об участии в долевом строительстве многоквартирных домов предполагался отказ с 1 июля 2019 года от практики привлечения застройщиками средств дольщиков и переход на проектное финансирование с применением эскроу-счетов. На них деньги дольщиков должны храниться до введения дома в эксплуатацию. При этом объекты, готовые на 30% или 15% (если дом распродан более чем на 10%), позволялось достраивать по прежней схеме. Но Минстрой отложил реформу до 1 октября, тем самым дав застройщикам дополнительное время на достройку объектов.

В Казани сейчас только 76 объектов получили разрешение на достройку по старой схеме. Застройщикам 14 объектов, готовность которых не достигает требуемых параметров, предстоит ускорить темпы либо смириться с необходимостью перейти на схему с эскроу-счетами. Так, застройщики девяти таких объектов параллельно подали в уполномоченные банки заявки на проектное финансирование.

В числе тех, кому предстоит определиться с финансовой схемой строительства, в мэрии называют ООО СК «Грань девелопмент», которое возводит дома на улице Родины. Директор компании Ольга Волчкова рассказала “Ъ”, что объект на Родины, 3 построен на 30%, и компания до 15 августа получит заключение о степени его готовности для финансирования с привлечением средств дольщиков. О будущем дома по Родины, 7, готовность которого составляет лишь 2% (чтобы работать по старой схеме, его к 1 октября нужно достроить до 15%), госпожа Волчкова говорить отказалась.

К настоящему времени по 12 домам застройщики заключили с банками договоры на проектное финансирование. Так, три дома в ЖК «Арт сити» будут строиться на основании договоров ООО «СК «Строй услуги» и ВТБ. ПСК «СМУ 88» заключила аналогичное соглашение с ВТБ для продолжения строительства ЖК «Малиновка». В августе Сбербанк планирует одобрить заявку компании «РС Инвестмент» по дому Галеева,4.

В общей сложности ВТБ одобрил в Татарстане семь сделок по проектному финансированию на общую сумму 3,6 млрд руб., рассказали “Ъ” в банке. Еще 11 сделок находятся на рассмотрении. В пресс-службе «Сбербанка» отмечают, что в 2019 году банком одобрено 13 заявок от татарстанских застройщиков на проектное финансирование на сумму более 7,4 млрд. руб., 31 заявка рассматривается.

Застройщики не спешат переходить на эскроу-счета, поскольку схема из-за необходимости обслуживать кредит ведет к удорожанию стройки, а сама процедура получения средств может занимать от двух месяцев до года, говорит заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов. «Поэтому, по нашим прогнозам, в ближайшей перспективе рынок должен очиститься от неустойчивых компаний. Банки просто не возьмутся их кредитовать. Такие компании встанут перед выбором: строить полностью за свой счет или уходить с рынка. Эти процессы будут происходить год–полтора»,— прогнозирует господин Юсупов.

В компании отмечают, что из 26 объектов «Унистроя» пять возводятся по системе эскроу-счетов, остальные — по старой схеме. «Все новые дома мы будем строить по новой схеме»,— добавил представитель застройщика.

Гендиректор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон также уверен, что реформы приведут к подорожанию квадратного метра в новых домах: «Думаю, это произойдет в пределах стоимости обслуживания эскроу-счетов».

Александр Шакиров