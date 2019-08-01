Татарстан отказался от «московского сценария» выборов

В Татарстане территориальные избирательные комиссии (ТИК) допустили к выборам независимых кандидатов из числа противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью. Удостоверения зарегистрированных кандидатов в депутаты Госсовета получили Вера Керпель, которая выдвинулась от «Яблока» по Волжскому округу, и Тимур Дмитриев — самовыдвиженец в Прибрежном округе. Эксперты считают, что для властей региона они не представляют «большой угрозы», однако не исключают, что оппозиционных кандидатов могут снять с выборов их оппоненты.



Решение о регистрации Веры Керпель, которая выдвинулась кандидатом по Волжскому одномандатному округу от «Яблока», принял вчера ТИК Зеленодольского района. Рабочая группа избиркома признала недействительными лишь 62 из 2049 подписей (чуть более 3%), которые активистка собрала в свою поддержку. Комиссия вручила госпоже Керпель удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Госсовета Татарстана. Кроме того, ТИК Кировского района зарегистрировал самовыдвиженца Тимура Дмитриева кандидатом по Прибрежному округу. У него недействительными были признаны лишь восемь подписей из 2015, или 0,4%.

Оба кандидата являются активными участниками движения «Против МСЗ. За раздельный сбор». Завод стоимостью 28 млрд руб., рассчитанный на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год, компания «РТ-инвест» планирует построить к 2022 году на территории Осиновского сельского поселения в Зеленодольском районе Татарстана. Весь район входит в округ, где баллотируется Вера Керпель. Прибрежный округ Тимура Дмитриева включает в себя Верхнеуслонский муниципальный район и часть Кировского района Казани (граничит с Зеленодольским районом). Здесь, в частности, находится застраиваемый по программе социальной ипотеки микрорайон «Салават купере», жители которого, как и Осиновского поселения, протестуют против строительства завода.

Госпожа Керпель ранее опасалась, что не пройдет регистрацию на выборах. «Возможно, власти рассчитывают, что смогут победить нас с помощью административного ресурса. Кроме того, им не нужны такие же протесты, как в Москве»,— заявила она вчера “Ъ”. Она напомнила, что ранее подавала заявку на митинг с требованием допустить к выборам независимых кандидатов: «Теперь смысла в такой акции в Татарстане нет».

Вопрос строительства МСЗ станет основным в избирательной кампании госпожи Керпель. Она полагает, что сможет получить поддержку жителей Зеленодольского района. Основным своим оппонентом Вера Керпель считает действующего депутата Госсовета — гендиректора судостроительной компании «Ак барс». Согласно сайту парламента, он является членом «Единой России», но на выборах баллотируется в качестве самовыдвиженца. Также в округе самовыдвиженцами заявились и прошли регистрацию бывший глава Васильево, а ныне депутат поселкового совета от «Единой России» Алексей Шмуклерман и экс-глава Осиново Татьяна Мельникова (сейчас также депутат поселения от «Единой России»). От КПРФ зарегистрирован Александр Мердеев, от «Справедливой России» — Татьяна Шабаева, от ЛДПР — Роман Андреев.

В Прибрежном округе официального кандидата от власти также нет. Не исключено, что единороссы освободили округ под выдвиженца «Справедливой России» — владельца медицинского бизнеса (ООО ИВЦ «Анатомика») и депутата думы Казани Альмира Михеева. Также в округе баллотируется в качестве самовыдвиженца сотрудница муниципального учреждения молодежной политики Казани «Подросток» Евгения Сабируллова. Однако решение о ее регистрации избирком пока не принял. В то же время от КПРФ зарегистрирован Михаил Ильин, от ЛДПР — Георгий Никандров.

«Активисты собрали очень качественные подписи, поэтому комиссии не могли им отказать на пустом месте»,— считает председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. При этом он отмечает, что округи у противников МСЗ «достаточно сложные» и «без административного ресурса здесь сложно агитировать». «Веру хорошо знают в Зеленодольске и Осиново, но ей надо дойти до жителей всех поселков. Возможно, власти уверены, что смогут провести выборы при наличии оппозиционных кандидатов»,— полагает партиец.

Политолог Сергей Сергеев считает, что власти Татарстана отказались от «московского сценария» выборов, чтобы «не обострять ситуацию». Основная цель, по его словам, провести кампанию «без скандалов, тихо и спокойно». «В Москве оппозиционных кандидатов было много, а в Татарстане большинство даже не смогли собрать подписи»,— напоминает эксперт. Он полагает, что два человека «не представляют большой опасности и угрозы» для властей. В то же время господин Сергеев не исключает, что противников МСЗ могут снять с выборов позже — по заявлению других кандидатов.

Напомним, в минувшее воскресенье ТИК Комсомольского района Набережных Челнов отказал в регистрации бывшему сенатору Рафгату Алтынбаеву (возглавлял город в 1990-х годах). Эксперты признали недействительными более 16% собранных им подписей. Господин Алтынбаев обжаловал решение избиркома в ЦИК Татарстана. Секретарь республиканской комиссии Надежда Борисова заявила вчера “Ъ”, что жалоба экс-мэра будет рассмотрена только на следующей неделе.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партспискам, столько же — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов