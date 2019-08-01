Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии

Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния. Об этом Reuters рассказал чиновник, который пожелал остаться анонимным.

Информация о крушении самолета подтвердили военно-морские силы США. «Ведутся поисково-спасательные операции»,— говорится в комментарии в Twitter. ЧП произошло в районе военно-морской и авиационной базы «Китайское озеро» в Калифорнии.

Подробности случившегося на данный момент неизвестны. Информации о судьбе экипажа нет.