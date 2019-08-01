Музыкальный фестиваль Woodstock-50 отменили

Музыкальный фестиваль, посвященный 50-летию Woodstock, официально отменили, сообщает Reuters. Мероприятие должно было состояться в августе в Уоткинс-Глене (штат Нью-Йорк).

«Мы расстроены тем, что серия непредвиденных неудач сделала невозможным проведение фестиваля, который, как нам представлялось, пройдет в огромном составе и со вниманием общественности, которое мы ожидали»,— сказал Майкл Лэнг, соучредитель Woodstock Music&Arts Festival.

Woodstock Music & Art Fair («Вудсток») прошел с 15–18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк, США) и стал одним из самых знаменитых рок-фестивалей в истории. Он получил название «Вудсток», поскольку сперва было запланировано провести его в городе Вудсток (округ Ольстер), но там не нашлось подходящей территории. Фестиваль собрал больше 500 тыс. человек. Среди выступивших на Вудстоке были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие.

Отмена фестиваля, посвященного 50-летию оригинального «Вудстока», ожидалась, поскольку организаторы испытывали трудности с площадкой для проведения мероприятия, а также с финансированием. Кроме того, от участия отказались некоторые звезды, в частности, рэпер Jay-Z и певица Майли Сайрус. Информация о том, что фестиваль может не состояться, появилась в прессе в апреле.

Подробнее о кризисе Woodstock — в материале “Ъ” «"Мир, любовь и музыка" под угрозой срыва».