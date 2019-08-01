Подписался под каждым словом

Совладелец здания автосалона «Лада Центр Пермь» Иван Яковлев обратился в суд, чтобы оспорить действия своих партнеров. По мнению господина Яковлева, его подписи были подделаны, доли в бизнесе уменьшены, а здание заложено в банк без его согласия. Партнеры считают претензии Ивана Яковлева беспочвенными. Юристы не видят в тяжбе перспектив.

Среди собственников автосалона «Лада Центр Пермь» в Камской долине наметился корпоративный конфликт. Один из партнеров — Иван Яковлев и его представители направили в Арбитражный суд Пермского края три иска. Бизнесмен требует признать недействительными решения общего собрания участников ООО «Автосан-Прикамье» и его устав, а также обязать общество предоставить ему документы. Кроме того, один из исков оспаривает договор купли-продажи долей общества между Иваном Яковлевым, Владимиром Жуковым и Христиной Дрыгиной.

Напомним, ООО «Автосан-Прикамье» владеет зданием на ул. Спешилова, 105, здесь расположен автоцентр «Лада Центр Пермь». Совладельцами «Автосан-Прикамье», по данным «СПАРК-Интерфакс», выступают Иван Яковлев, Владимир Жуков и Христина Дрыгина. Директором компании является бывший глава транспортного комитета Перми и известный в городе перевозчик Олег Боровик. По итогам 2017 года общество показало выручку в 11,3 млн руб. и прибыль в 12,4 млн руб. Операционный бизнес ведет ООО «Эксперт-Авто». Доли в нем распределены в среднем по 16% между шестью акционерами, среди которых госпожа Дрыгина, Владимир Жуков и Людмила Боровик. По итогам 2017 года «Эксперт Авто» показало выручку в 925,6 млн руб. и прибыль в 13 млн руб.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ Иван Яковлев, с 2015 года партнеры не приглашали его на общие собрания. «Позже я выяснил, что без моего участия был изменен устав общества, новая редакция зарегистрирована в налоговой службе с представлением протокола и моей поддельной подписи»,— пояснил господин Яковлев. По его данным, новый устав изменил его полномочия в части размера голосов. Господин Яковлев добавил, что его партнеры взяли кредит в Почтобанке под залог здания на ул. Спешилова, 105, тоже без его согласия. Именно параметры кредитного соглашения Иван Яковлев пытается получить через суд. Почтобанк, по словам господина Яковлева, уже получил от него уведомление о тяжбе.

В беседе с „Ъ-Прикамье“ Олег Боровик опроверг наличие корпоративного конфликта. «Как такое могло быть, если Яковлев сам подписал протокол собрания? Может быть, он сознание потерял? Это его версия, пусть он с ней и живет. Никто не вправе ему это запретить»,— пояснил господин Боровик. Он предположил также, что неизвестное лицо пытается манипулировать его партнером.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает, что шансов у истца немного: «С учетом явно пропущенных сроков на оспаривание перспектива удовлетворения этого иска, на мой взгляд, не слишком высока. Участник общества должен обратиться в суд в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении. Но об общем собрании участников, проведенном в ноябре 2017 года, участник общества, очевидно, должен был узнать на очередном общем собрании по итогам 2017 года, которое проводится не позднее 30 апреля 2018 года». По мнению господина Речкина, роль играет и размер доли истца. «Суд вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования. Поскольку у Ивана Яковлева только 23% в уставном капитале, если уставом в ноябре 2017 года не был установлен для утверждения новой редакции устава кворум в виде единогласного волеизъявления участников, голосование Яковлева в принципе не могло повлиять на принятие этого решения»,— добавил эксперт.

Кроме того, если подпись господина Яковлева окажется поддельной, то, по мнению Романа Речкина, уголовная ответственность также маловероятна. «Подобная ситуация не подпадает под признаки состава ст. 327 УК РФ, которым установлена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, поскольку протокол общего собрания, исходящий от коммерческой организации, официальным документом для целей ст. 327 УК РФ не признается. Что касается уголовной ответственности по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ за фальсификацию сведений, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц, необходимо, чтобы на основании протокола с поддельной подписью в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения об участниках юридического лица, о размерах и номинальной стоимости принадлежащих им долей либо о руководителе организации.

В случае с утверждением новой редакции устава такие недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, скорее всего, не вносились»,— добавил эксперт. Он отметил также, что на практике часто невозможно установить конкретное лицо, подделавшее подпись.

Юлия Сырова