Строиться на солнечной стороне

Территория в Перми на улице Чернышевского, возле ЖК «Солнечный город», заинтересовала его застройщика — группу «ПМД». На соседнем участке, ранее принадлежавшем «Стройиндустрии», будет построена 26-этажка. На участке в квартале №268, владельцем которого являлся бизнесмен Евгений Протопопов, также предполагалось жилищное строительство, однако мэрия не согласовала градплан застройки, установив ограничение по высотности. Если не удастся решить вопрос через суд, то на этом участке может быть построен крупный ТЦ.



ГК «ПМД», застройщик ЖК «Солнечный город», продолжает осваивать прилегающую к кварталу территорию. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, девелопер приобрел один участок и может стать партнером во втором проекте.

На первом участке — площадью 0,4 га, за ТЦ «Белчер», по ул. Чернышевского, 22, началось строительство жилого дома Bravo. Застройщиком выступает ООО «СЗ „Эталон Сити“» (владелец Екатерина Артемьева, директор по экономике группы «ПМД»). Ранее участком владело АО «Стройиндустрия», девелопер ТЦ «Белчер».

Сам дом Bravo будет 26-этажным, на 192 квартиры. Общая площадь объекта с балконами — 13,2 тыс. кв. м.

Сменил собственника и соседний участок — на ул. Чернышевского, 20 (ограничен улицами Белинского, Чернышевского, хирурга Суханова и Островского, квартал №268). Его площадь составляет 0,8 га, по данным карты Росреестра. Он имеет вид разрешенного использования «многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения».

Ранее владельцем участка был Евгений Протопопов, председатель совета директоров «Технопарк Пермь». Сейчас владельцем земли стало ООО «Специализированный застройщик „Стройактив“». Его единственным владельцем, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Галина Лепихина. Директором ООО значится госпожа Артемьева из «ПМД».

В группе «ПМД» не подтвердили аффилированность к указанной компании. Связаться с господином Протопоповым не удалось. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что группа «ПМД» лишь выступает партнером по освоению участка, господин Протопопов продолжает являться его владельцем.

Еще в 2014 году компания «Трастмонтаж», аффилированная с бизнесменом, выиграла муниципальный аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в квартале №268, расселив жилые дома по ул. Белинского, 6, 8, 10, 14, Максима Горького, 110, 112а, 112б, Чернышевского, 14.

Как сообщал ранее „Ъ-Прикамье“ сам бизнесмен, на территории квартала предполагается смешанная застройка, включающая жилье и коммерческую недвижимость. При этом предприниматель не исключал возможности привлечения партнеров в проект.

Однако реализация совместного проекта господина Протопопова с «ПМД» столкнулась со сложностями. В июле владелец участка обратился в арбитражный суд с иском к департаменту градостроительства и архитектуры о признании градостроительного плана незаконным. Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что чиновники установили для участка ограничение по высотности застройки в 6–8 этажей. Это, по мнению собеседника, делает застройку участка жильем нерентабельной. Суд по делу назначен на 9 августа.

Если данное ограничение не удастся оспорить, то инвесторы могут реализовать на этом участке проект строительства торгового центра примерной площадью 30 тыс. кв. м.

Гендиректор УК «Столица-Пермь» Константин Копытов напомнил, что площадь управляемого его компанией ТЦ «Столица» — 32 тыс. кв. м и он занимает участок в 3 га. По мнению эксперта, такой площади ТЦ на участке в 0,8 га построить сложно, иначе будут проблемы с парковочными местами. «Максимум 10 тыс. кв. м и двухуровневый ТЦ»,— считает эксперт. С ним согласна и директор по недвижимости ГК «ЭКС» Елена Жданова. Она полагает, что у торгового центра здесь будут проблемы с паркингом.

Вячеслав Суханов