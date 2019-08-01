Журналистов пригласят к станку

Краевые власти рассматривают возможность размещения медиаофиса на территории завода имени Шпагина. По одной из версий, помещения медиаофиса предполагается сдавать в аренду краевым СМИ. Эксперты считают, что редакции могут заинтересоваться такой возможностью. Но вместе с тем отмечают, что в центре города достаточно альтернативных офисных площадей с невысокой арендной платой.



ГКУ «Управление капстроительства Пермского края» 14 июня получило разрешение на реконструкцию корпуса №1 механического цеха бывшего завода имени Шпагина (ул. Советская, 1к) под административное здание. Это четырехэтажное строение площадью 2,5 тыс. кв. м. Отметим, что это первый разрешительный документ для реновации зданий заводского комплекса, перешедшего в краевую собственность. В УКСе не раскрыли сведений о планах использования объекта.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти рассматривают возможность размещения здесь медиаофиса. По информации „Ъ-Прикамье“, рассматривается возможность сдачи помещений медиаофиса в аренду СМИ по результатам конкурсных процедур. Отметим, что в этом году во время Дягилевского фестиваля на территории завода Шпагина уже работала временная студия телеканала ВЕТТА.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что «краевые власти рассматривают широкий спектр потенциальных резидентов нового культурного кластера: музей, выставочные пространства, коворкинг-пространства, медиаофисы, кафе». Руководитель проектного офиса «Завод Шпагина» Вера Цыпуштанова от комментариев отказалась.

Напомним, краевые власти в 2017 году за 444,5 млн руб. выкупили территорию завода имени Шпагина для создания социокультурного кластера. Планируется, что якорными резидентами этого пространства станут Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей (Музей пермских древностей), Музей современного искусства PERMM и театра «У Моста».

Как писал „Ъ-Прикамье“, стоимость нового здания Пермской художественной галереи оценена в 4,8 млрд руб., реставрация корпуса железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс — в 2,7 млрд руб., проектирование и строительство Музея современного искусства — в 781 млн руб. Расходы на технологические сети оценены в 710 млн руб., благоустройство территории — 629 млн руб. Работы по созданию культурно-рекреационного пространства предполагается завершить к 2024 году.

По мнению председателя Пермской краевой организации Союза журналистов России Игоря Лобанова, площадка завода имени Шпагина привлекательна для размещения городских СМИ. «Это не только место, где формируется мощный культурный кластер, но и удобная локация в центре города. Если все задуманное удастся реализовать, то именно на Шпагина появится интеллектуальный и творческий центр города»,— отметил господин Лобанов.

Он добавил, что на территории завода Шпагина также можно разместить все краевые отделения общероссийских творческих союзов: театральных деятелей, писателей, архитекторов, художников, фотографов, журналистов. «На мой взгляд, это решило бы проблемы как с размещением этих объединений, так и с наполнением площадки завода творческим актуальным содержанием»,— полагает председатель краевого союза журналистов.

PR-консультант и директор интернет-газеты «Текст» Борис Майоров считает возможность размещения СМИ на заводе Шпагина интересной идеей, но в том случае, «если там будет такая красота, как на проектных картинках». «Еще многое зависит от арендной ставки, наличия необходимых коммуникаций»,— добавляет эксперт.

По его словам, сегодня «СМИ — очень компактные по штату проекты, и они будут продолжать „сжиматься“ в ближайшие годы». «Вряд ли редакции займут много квадратных метров на Шпагина, так как альтернативных офисных площадей в центре города сегодня избыток, а арендная плата невысока»,— предполагает господин Майоров.

Константин Кадочников