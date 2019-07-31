Предприниматели меняют бизнес на офисную стабильность

Бросить бизнес и вернуться в офис: каждый пятый предприниматель готов снова работать по найму, рассказали в компании Magram Market Research. Совместно с «Опорой России» специалисты провели исследование и изучили настроения малого и среднего бизнеса. Что не устраивает собственников компаний? И в каких сферах иметь свое дело сложнее всего? Об этом — Влад Викторов.

Для тех, кто решается окунуться в мир собственного бизнеса, НДС, страховые взносы, НДФЛ за сотрудников и ЕНВД — не просто страшные аббревиатуры и уж точно не помеха. В России появляется все больше людей рискнувших открыть собственное дело. Вот только не у всех получается долго оставаться хозяином самому себе. По данным Magram Market Research, число желающих вернуться к наемному труду растет. Среди бизнесменов в сфере торговли таких — 25%, в сфере услуг — 19%. Подобные настроения появляются и в IT-сфере. Своим опытом, например, поделился бизнесмен Олег: «У меня была достаточно крупная в своей области компания, которая занималась системами безопасности и связи, там работало более 200 человек. Но появление законов о торгах отмело квалификации и возможности подтверждения способностей компании, бизнес перешел из плоскости качества в плоскость денег — чем дешевле дашь, тем больше шансов выиграть. Всю жизнь я строил компанию по принципу доказать, что ты лучший, что ты можешь, а это оказалось в какой-то момент невостребованным, и в результате большой штат людей начал “проедать” фирму, заказов стало меньше».

Более 70% предпринимателей в принципе не считают условия для ведения бизнеса в России благоприятными. Судя по объявлениям на Avito, все больше россиян хотят продать свой бизнес. С апреля по июнь этого года число таких предложений выросло на 27% — по сравнению со вторым кварталом прошлого года. А вот количество запросов на покупку увеличилось лишь на 6%. Основатель сети съестных лавок «Две сестры» Галина Дембицкая свой бизнес продавать не готова. Но малым предпринимателям выживать действительно непросто, считает она: «Я не рассматриваю и никогда не рассматривала офисную работу, я иду до конца. Но ситуация такова, что малый бизнес еле-еле сводит концы с концами. Реальной поддержки нет. На эти деньги строить бизнес невозможно».

Для тех, кому возврат в офис совсем не подходит, существует альтернативный вариант — фриланс. Такой формат работы больше развит на Западе, но уже сейчас для в России есть десятки бирж. И их число только растет, причем площадки появляются даже для отдельных профессий. Фрилансить сейчас имеют тенденцию и люди старшего возраста, рассказала глава центра изучения профсоюзов и протестных движений Дарья Гревцова: «Раньше традиционно говорили: надо ходить на работу, сидеть в офисе. Теперь же пожилые люди начинают осваивать интернет, ходить на компьютерные курсы, у них появляется возможность как-то подрабатывать. Я знаю многих женщин пенсионного возраста, которые продают свое рукоделие, зарабатывают на этом деньги».

Почему работа в офисе теряет привлекательность Читать далее

Больше всего предложений для фрилансеров открыто в сфере информационных технологий, административного персонала, а также для специалистов сферы строительства и недвижимости.

Ранее опрос HeadHunter показал, что собственный бизнес хотят открыть более 80% россиян. Главная причина — желание работать только на себя и ни от кого не зависеть.