Генеральная «Мехуборка»

В Арбитражный суд Саратовской области подано новое заявление о банкротстве ООО «Мехуборка-Саратов», которое до августа прошлого года занималось уборкой мусора в Саратове и нескольких районах региона. Только на прошлой неделе компании удалось заплатить ООО «Управление отходами» и прекратить банкротное производство. Уже в минувший понедельник поступило заявление от ООО «Инжстрой», которому «Мехуборка-Саратов» задолжала 40,3 млн руб. Материалы пока не приняты к рассмотрению. «Мехуборка-Саратов» не ведет хозяйственной деятельности, эксперты не исключают, что к субсидиарной ответственности будет привлечен бывший собственник саратовской компании ГК «Мехуборка».
Контрагенты первой частной компании по вывозу мусора в Саратове ООО «Мехуборка-Саратов» не прекращают попытки обанкротить ее. В Арбитражный суд региона поступило заявление от московского ООО «Инжстрой», которое просит признать «Мехуборку-Саратов» несостоятельной. Согласно документам, опубликованным в картотеке суда, долг мусоровывозящей компании перед «Инжстроем» составляет 40,3 млн руб. Дело пока не принято к рассмотрению, его подробности не опубликованы.
В феврале этого года ООО «Мехуборка-Саратов» проиграло в Арбитражном суде Москвы дело по иску ООО «Инжстрой». Как следует из материалов суда, в январе 2013 года ООО «Мехуборка-Саратов» заказало у «Инжстроя» некий неназванный товар на сумму 40,3 млн руб. и до последнего времени его не оплатило. В июне апелляционная инстанция оставила решение в силе.
Представитель ООО «Инжстрой» Алексей Сидоркин отказался пояснить „Ъ“, какой конкретно товар ООО поставляло саратовской мусоровывозящей компании, сказав, что это не имеет отношения к банкротному процессу. Согласно учредительной документации, московская компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также торговлей стройматериалами. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем и директором ООО является Сергей Королихин. Чистая прибыль коммерческой организации за 2017 год составила 129 тыс. руб. Связаться с кем-либо из компании „Ъ“ не удалось, в открытых источниках нет никаких контактных данных компании.
ООО «Мехуборка-Саратов» было первой частной компанией в регионе, занимавшейся вывозом мусора. С 1 августа прошлого года этим занимается регоператор АО «Управление отходами». ООО зарегистрировано в 2011 году и входило в ГК «Мехуборка». Группа компаний представлена в семи регионах России, головной офис находится в Москве. Ранее «Мехуборка» была связана с АО «Управление отходами» через дочернее ООО «Мехуборка групп», которое входило в состав акционеров «Управления отходами» (долю ГК в мае 2016 года приобрел Юрий Сизов). С 2011-го по июнь 2014 года бенефициар «Мехуборки» Константин Жаркевич входил в совет директоров ЗАО «Управление отходами», но после выбыл из него.
По данным kartoteka.ru, прибыль ООО «Мехуборка-Саратов» в 2017 году составила 12,4 млн руб., данные за 2018 год пока отсутствуют. С февраля этого года ГК «Мехуборка» не фигурирует в числе учредителей саратовского ООО, 65% компании принадлежит московскому ООО «Стройкомплект», 35% — предпринимателю Юрию Самсонову, он же и возглавляет компанию.
В ГК «Мехуборка» сказали, что саратовская компания не входит в структуру группы, поэтому не могут пояснить, что происходит в ООО.Два собеседника „Ъ“ из компаний, работающих в сфере мусоропереработки, затруднились пояснить, ведет ли ООО «Мехуборка-Саратов» какую-либо хозяйственную деятельность. Представитель «Инжстрой» Алексей Сидоркин также сказал, что не знает, работает ли компания. «По крайней мере, она не ликвидирована»,— пояснил он.
Отметим, заявление «Инжстроя» было подано через несколько дней после того, как «Мехуборке-Саратов» удалось выйти из другого банкротного дела по иску АО «Управление отходами». Региональный оператор по обращению с ТКО требовал признать ООО несостоятельным из-за долга в 7,2 млн руб., который сложился в 2016 году, когда саратовская «Мехуборка» пользовалась принадлежащими «Управлению отходами» мусорными полигонами и не платила за них. В ходе банкротного дела «Мехуборка-Саратов» полностью погасила долг.
Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск «Инжстроя» к ООО «Мехуборка-Саратов» на 14,5 млн руб. Из них 6,5 млн руб.— долг по договору от 12 мая 2012 года и 7,9 млн руб.— пени. Всего общество выступает ответчиком по пяти искам на сумму 14,8 млн руб.
Источник „Ъ“ в отрасли сообщил, что, несмотря на то, что юридически саратовская «Мехуборка» не входит в группу компаний, скорее всего она продолжает ею контролироваться. Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева не исключает, что бывшие собственники все же могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. По ее словам, это «распространенная практика».