Генеральная «Мехуборка»

В Арбитражный суд Саратовской области подано новое заявление о банкротстве ООО «Мехуборка-Саратов», которое до августа прошлого года занималось уборкой мусора в Саратове и нескольких районах региона. Только на прошлой неделе компании удалось заплатить ООО «Управление отходами» и прекратить банкротное производство. Уже в минувший понедельник поступило заявление от ООО «Инжстрой», которому «Мехуборка-Саратов» задолжала 40,3 млн руб. Материалы пока не приняты к рассмотрению. «Мехуборка-Саратов» не ведет хозяйственной деятельности, эксперты не исключают, что к субсидиарной ответственности будет привлечен бывший собственник саратовской компании ­ГК ­«Мехуборка».

Контрагенты первой частной компании по вывозу мусора в Саратове ООО «Мехуборка-Саратов» не прекращают попытки обанкротить ее. В Арбитражный суд региона поступило заявление от московского ООО «Инжстрой», которое просит признать «Мехуборку-Саратов» несостоятельной. Согласно документам, опубликованным в картотеке суда, долг мусоровывозящей компании перед «Инжстроем» составляет 40,3 млн руб. Дело пока не принято к рассмотрению, его подробности не ­опубликованы.

В феврале этого года ООО «Мех­уборка-Саратов» проиграло в Арбитражном суде Москвы дело по иску ООО «Инжстрой». Как следует из материалов суда, в январе 2013 года ООО «Мехуборка-Саратов» заказало у «Инжстроя» некий неназванный товар на сумму 40,3 млн руб. и до последнего времени его не оплатило. В июне апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Представитель ООО «Инжстрой» Алексей Сидоркин отказался пояснить „Ъ“, какой конкретно товар ООО поставляло саратовской мусоровывозящей компании, сказав, что это не имеет отношения к банкротному процессу. Согласно учредительной документации, московская компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также торговлей стройматериалами. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем и директором ООО является Сергей Королихин. Чистая прибыль коммерческой организации за 2017 год составила 129 тыс. руб. Связаться с кем-либо из компании „Ъ“ не удалось, в открытых источниках нет никаких контактных данных ­компании.

ООО «Мехуборка-Саратов» было первой частной компанией в регионе, занимавшейся вывозом мусора. С 1 августа прошлого года этим занимается регоператор АО «Управление отходами». ООО зарегистрировано в 2011 году и входило в ГК «Мехуборка». Группа компаний представлена в семи регионах России, головной офис находится в Москве. Ранее «Мехуборка» была связана с АО «Управление отходами» через дочернее ООО «Мех­уборка групп», которое входило в состав акционеров «Управления отходами» (долю ГК в мае 2016 года приобрел Юрий Сизов). С 2011-го по июнь 2014 года бенефициар «Мехуборки» Константин Жаркевич входил в совет директоров ЗАО «Управление отходами», но после выбыл из него.

По данным kartoteka.ru, прибыль ООО «Мехуборка-Саратов» в 2017 году составила 12,4 млн руб., данные за 2018 год пока отсутствуют. С февраля этого года ГК «Мехуборка» не фигурирует в числе учредителей саратовского ООО, 65% компании принадлежит московскому ООО «Стройкомплект», 35% — предпринимателю Юрию Самсонову, он же и возглавляет компанию.

В ГК «Мехуборка» сказали, что саратовская компания не входит в структуру группы, поэтому не могут пояснить, что происходит в ООО.Два собеседника „Ъ“ из компаний, работающих в сфере мусоропереработки, затруднились пояснить, ведет ли ООО «Мехуборка-Саратов» какую-либо хозяйственную деятельность. Представитель «Инжстрой» Алексей Сидоркин также сказал, что не знает, работает ли компания. «По крайней мере, она не ликвидирована»,— ­пояснил он.

Отметим, заявление «Инжстроя» было подано через несколько дней после того, как «Мехуборке-Саратов» удалось выйти из другого банкротного дела по иску АО «Управление отходами». Региональный оператор по обращению с ТКО требовал признать ООО несостоятельным из-за долга в 7,2 млн руб., который сложился в 2016 году, когда саратовская «Мех­уборка» пользовалась принадлежащими «Управлению отходами» мусорными полигонами и не платила за них. В ходе банкротного дела «Мехуборка-Саратов» полностью погасила долг.

Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск «Инжстроя» к ООО «Мехуборка-Саратов» на 14,5 млн руб. Из них 6,5 млн руб.— долг по договору от 12 мая 2012 года и 7,9 млн руб.— пени. Всего общество выступает ответчиком по пяти искам на сумму 14,8 млн руб.

Источник „Ъ“ в отрасли сообщил, что, несмотря на то, что юридически саратовская «Мехуборка» не входит в группу компаний, скорее всего она продолжает ею контролироваться. Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева не исключает, что бывшие собственники все же могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. По ее словам, это «распространенная практика».

Сергей Петунин