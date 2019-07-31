Аэропорт Казань с начала года увеличил пассажиропоток на 7%

Пассажиропоток Международного аэропорта Казань в январе-июне 2019 года превысил 1,5 млн (рост на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года), а по состоянию на 31 июля почти достиг 1,87 млн человек (рост 7%). Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Романцов.

По сведениям «Интерфакса», в том числе за полгода аэропорт обслужил 522 тыс. пассажиров (рост на 8,6%) международных линий и 1 млн (рост на 6,5%) - внутренних.

Международным аэропортом Казань владеет правительство Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим».

Как писал «Ъ-Казань», Сергей Романцов возглавил аэропорт Казань 16 мая текущего года. До этого руководил принадлежащим КамАЗу аэропортом Бегишево.

"Ъ-Казань"