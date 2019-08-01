Дольщиков пустили в бюджет

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин постановил создать региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Он займется завершением строительства проблемных домов, в том числе за счет бюджетных средств. В соответствующем реестре министерства строительства и ЖКХ области насчитывается 43 таких объекта. Из 10 запланированных к сдаче на этот год домов на сегодняшний день не введено ни одного. Эксперты считают привлечение средств бюджета «самым простым» способом урегулирования ситуации с долгостроями, а депутаты опасаются увеличения количества проблемных домов.

В Саратовской области создан фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин. Фонд имеет статус некоммерческой организации. Основной целью деятельности фонда называется «завершение строительства многоквартирных жилых домов, включенных в реестр объектов незавершенного строительства, по которым застройщиками не были в установленном порядке выполнены обязательства перед участниками строительства». Учредителем организации выступит министерство строительства и ЖКХ региона.

В регионе в настоящее время действует еще одна некоммерческая организация аналогичной направленности — фонд поддержки обманутых дольщиков Саратовской области. Целью его создания являются формирование имущества фонда «на основании добровольных взносов» и иных, не запрещенных законом поступлений для оказания правовой, консультативной, финансовой помощи обманутым дольщикам, содействие финансовому просвещению граждан и другие. Организация была зарегистрирована в министерстве юстиции в октябре прошлого года. Директором фонда является Манана Канкия.

Как ранее сообщал бывший министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин, учрежденный областным минстроительства фонд был создан для поддержки дольщиков ЖСК «Стройинтерсервис» (компания банкротится, пострадавшими считаются 196 семей). По словам господина Тепина, в случае, когда застройщик получает принадлежащий государству земельный участок за достройку проблемных домов, 5% от общей площади жилых помещений, построенных на этом участке будут переданы в фонд. Впоследствии эти квартиры передадут дольщикам, чьи дома невозможно достроить.

Господин Тепин пояснил, что такой вариант позволяет сразу определить, какое количество квартир перейдет дольщикам.

По данным реестра проблемных домов на 6 марта в регионе насчитывается 43 долгостроя (5 тыс. пострадавших семей). В этом году планировалось сдать 10 объектов, однако на сегодняшний день не сдан ни один из них.

Конкурсный управляющий банкротящихся компаний «Град-С» и «Миал Девелопмент» Дмитрий Храмов считает, что создание фонда защиты прав дольщиков — «самый простой способ» урегулирования ситуации с долгостроями. «На федеральном уровне этим занимается государственная компания „Дом.рф“. Ожидается, что правительство РФ должно издать постановление, в котором будут прописаны критерии внесения объектов в реестр областного или федерального фондов. Это значит, что решать проблему будут на федеральном или областном уровнях. Также будут прописан отдельный ряд критериев, стоит ли вносить дом в реестр того или иного фонда и стоит ли его достраивать вообще либо проще будет предоставить дольщикам ­выплаты».

По его словам, бюджет фондов будет формироваться за счет регионального или федерального бюджетов. Пока в правительстве не смогли пояснить, будут ли закладываться бюджетные средства для фонда защиты дольщиков и в каком объеме.

Ранее губернатор Валерий Радаев обещал, что «Дом.рф» выделит региону порядка 8 млрд руб. на достройку 27 «самых сложных» объектов. Проект рассчитан на три года. «Остальные 16 будем достраивать сами. Наша задача — как можно быстрее провести подготовительную работу, собрать необходимую документацию»,— уточнил глава региона.

Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов считает, что фонды помощи участникам долевого строительства смогут решить проблему «лишь отчасти». «Если средства в эти фонды будут поступать из наших с вами налоговых отчислений, то не кажется ли чиновникам, что это не справедливо по отношению к тем гражданам, которые не являются обманутыми дольщиками? Почему деньги на достройку домов, которые не были достроены в большинстве случаев из-за того, что кто-то решил положить себе в карман больше, чем можно, тратим мы с вами? Почему не наказаны чиновники, допустившие это? Мы предлагали вариант решения проблемы с полной конфискацией имущества таких застройщиков, а не только той части, преступное получение которой доказано, но к нам не прислушались»,— уточнил он.

По мнению депутата, решение проблем долгостроев таким способом может привести к увеличению количества проблемных объектов. «Застройщики поймут, что дома будут достраиваться за счет бюджета и могут начать этим пользоваться»,— уточнил он.

Марина Ковалева