Судьбу проекта канатной дороги до Кудрово определят осенью

Будет ли реализован проект канатной дороги между городом Кудрово в Ленобласти и станцией метро «Улица Дыбенко» станет известно осенью. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, предварительные расчеты по проекту будут закончены в сентябре. «К концу сентября — началу октября мы будем понимать, будем ли мы этот проект реализовывать или нет, то есть будут ли у нас партнеры, подтвердят ли партнеры серьезность своих намерений»,— сообщил он ТАСС. Господин Дрозденко пояснил, что речь идет о компании «Росинжиниринг» и еще одной иностранной компании. Проект может быть реализован на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Предполагаемый срок окупаемости составляет 10 лет.

Ранее Александр Дрозденко заявлял, что протяженность канатной дороги может составить 4 км.