Александр Смекалин сообщил о предстоящих сокращениях на УАЗе

Около тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях УАЗа, попадут под сокращение штата. Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

По словам чиновника, свою озабоченность по данному поводу выразил глава региона Сергей Морозов. В областном правительстве планируют сократить возможные риски для уволенных сотрудников.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод собирается сократить более 600 сотрудников.

В 2018 году УАЗ реализовал на российском рынке 41,25 тыс. автомобилей, что на 1% меньше показателя 2017 года. Больше всего продано машин семейства УАЗ-452 – 16,06 тыс. ед., на втором месте по популярности – внедорожник УАЗ «Патриот», на котором остановили выбор 15,44 тыс. российских покупателей.

Андрей Сазонов