МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Россия может разместить запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ракеты ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. «Да, все опции будут на столе. Подлетное время здесь, конечно, ключевой момент»,— ответил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на соответствующий вопрос «Интерфакса».

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По его словам, подлетное время у баллистических ракет существенно меньше до любой цели, чем у крылатых, так же, как и степень уязвимости этих ракет от средств ПВО. «Этот сценарий приведет к необходимости принятия нами мер — не буду говорить об их характере, потому что это все по-прежнему сугубая абстракция и гипотетика, которые создавали бы аналогичную степень угрозы для наших потенциальных противников»,— сказал замминистра.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в договоре. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».