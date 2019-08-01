На свой страх и иск

Уфимская управляющая компания «Финансовые системы», разместившая незадолго до отзыва лицензии в Роскомснаббанке средства 7 тыс. своих клиентов, пытается доказать в арбитражном суде их право на страховое возмещение, аналогичное возмещению обычным вкладчикам банка. В общей сложности УК претендует на выплату 285 млн руб., ссылаясь на договоры доверительного управления, которые подписала с клиентами. При этом в компании признают, что пока такой судебной практики взыскания средств с рухнувших банков в России не было. Юристы затрудняются спрогнозировать исход разбирательства, но склоняются к мысли, что суд истца не поддержит.

Арбитражный суд Башкирии назначил на 26 сентября рассмотрение иска ООО «Управляющая компания Финансовые системы» (УК «Финансист») к Роскомснаббанку, лицензия которого была отозвана ЦБ в марте, и Агентству по страхованию вкладов. Истец требует, чтобы банк признал обязательства в размере 285,8 млн руб. перед 6,99 тыс. клиентов УК, а АСВ выплатило им страховое возмещение в размере до 1,4 млн руб., как это предусмотрено системой страхования вкладов.

Как следует из материалов арбитражного дела, УК «Финансовые системы» незадолго до отзыва лицензии Роскомснаббанка, в ноябре 2018 — феврале 2019 года, заключила с ним восемь договоров на открытие банковских счетов и депозитов для своих вкладчиков.



В марте ЦБ отозвал у Роскомснаббанка лицензию, указав на «недобросовестные действия» его руководства и участие кредитной организации с помощью вкладчиков-физлиц в схемах, имеющих признаки «финансовой пирамиды». Обязательства банка перед 32,5 тыс. вкладчиков на момент отзыва лицензии оценивались АСВ в 17,4 млрд руб., из них 17 млрд руб. — это обязательства перед 31,9 тыс. башкирских вкладчиков. В настоящее время бывший совладелец и председатель правления Роскомснаббанка Флюр Галлямов и акционер банка— ООО «Арбат» — в арбитражном суде Москвы оспаривают решение об отзыве лицензии. Одновременно на рассмотрении суда находится заявление ЦБ о признании банка банкротом.

С 2013 года единственным владельцем ООО «УК Финансовые системы», по данным «СПАРК-Интерфакс», через компанию «Сигма» является физлицо Гулшат Харрасова. Компания создавалась в 2002 году и носила название ООО «БЦБ-брокер». В числе ее владельцев в предыдущие годы были структуры уфимского «Инвесткапиталбанка», позже влившегося в СМП-банк. В 2011 году общество перешло под контроль члена совета директоров Башкомснаббанка (БКСБ, прежнее название Роскомснаббанка) Фанура Нургалиева и было переименовано в ООО «Управляющая компания БКСБ». Один из бывших менеджеров «Инвесткапиталбанка» сообщил „Ъ“, что компания покупалась Флюром Галлямовым, когда он хотел организовать негосударственный пенсионный фонд.

Из отчетности УК «Финансовые системы» за 2018 год следует, что компания держала средства в Роскомснаббанке (на конец 2018 года на депозитах банка находилось 26,32 млн руб. средств УК «Финансист»), в долговых ценных бумагах (в том числе облигациях двух облигационных федеральных займов и облигационного займа ВЭБ), долевых ценных бумагах (акциях ПАО «АЛРОСА»), вела доверительное управление такими паевыми инвестиционными фондами как «Инвесткапитал — фонд акций», «Инвесткапитал — нефтегазэнерго», «Финансист прогресс», «Инвесткапитал». Остаток на счетах компании на конец 2018 года составлял 116,07 млн руб., активы оценивались в 113 млн руб.

В апреле телекомпания «Вся Уфа» сообщала, что УК «Финансовые системы» работала в основном с клиентами Роскомснаббанка.

Граждане, заинтересовавшись рекламными объявлениями с предложением разместить деньги под выгодный процент, приходили в банк, а сотрудники банка предлагали им вложить деньги в инвесткомпанию под более высокий процент.

После отзыва лицензии банка, сотрудники УК обещали вернуть клиентам все средства.

Собеседник, близкий к бывшему руководству Роскомснаббанка, сообщил, что УК «Финансовые системы» держала средства вкладчиков не только в этом банке, но и в других, а также на бирже. «Но сейчас компания не выплатила только ту часть средств, которая застряла в Роскомснаббанке. Остальные деньги были возвращены»,— отметил он, не указав общий объем произведенных выплат.

Представитель УК «Финансовые системы» Рауль Сайфуллин сообщил, что правовая позиция истца заключается в том, что вкладчиком банка является не управляющая компания, а ее клиенты — физические лица. «В АСВ отказали в выплатах, ссылаясь на то, что это средства юрлица, которому однократно уже было выплачено страховое возмещение размере 1,4 млн руб. Но в договорах банковского вклада приведен пофамильный список граждан, чьи интересы представлял доверительный управляющий. Соответственно, выплата должна быть каждому из них, а не только УК „Финансист”»,— отметил собеседник.

Он добавил, что «ситуация во многом уникальная, поскольку в России соответствующей судебной практики пока нет». «Мы будем первопроходцами»,— отметил представитель компании.

В пресс-службе АСВ заявили, что не согласны с претензиями истца. «В соответствии с законом страхованию подлежат средства вкладчиков, размещенные в банке на основании договора банковского вклада или банковского счета. На денежные средства, переданные вкладчиком в доверительное управление банкам или иным организациям, гарантии системы обязательного страхования вкладов не распространяются.

Ответственность за возврат средств и причиненные убытки несут непосредственно организации, принимавшие средства в доверительное управление»,— отметили в АСВ.

«Гражданам предлагалась схема управления их деньгами посредством управляющей компании. Это достаточно рисковый финансовый инструмент, но он может быть прибыльнее, чем классический банковский вклад. Годовая доходность могла доходить до 30% годовых,— отмечает адвокат Георгий Могилевский.— Но вкладчики, возможно, не осознавали, что счета доверительного управления — это счета управляющего, то есть компании, а это значит, что под систему страхование вкладов они автоматически не попадают». Похожий спор за возврат средств был между физлицами и «Татфондбанком», отмечает эксперт: «Но там граждане сначала в судах общей юрисдикции признали договоры доверительного управления недействительными, а потом включались в реестр вкладчиков банка. В нашем случае, судя по всему, этого сделано не было. Вкладчикам остается лишь ждать решения суда в пользу управляющей компании и надеяться, что управляющая компания не воспользуется процедурой банкротства».

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что исход разбирательства спрогнозировать сложно: «Такой судебной практики действительно нет. Впрочем, есть позиция ЦБ от апреля этого года, где отмечено, что если средства принадлежит юридическому, а не физическому лицу, ни о какой компенсации в соответствии с ФЗ „О страховании вкладов» не может идти речи“».

Булат Баширов