Услуги по хронометражу Пермского марафона оценили в 1,7 млн рублей

МАУ «Спортшкола олимпийского резерва „Орленок“» объявило открытый конкурс на оказание услуг по электронному хронометражу забегов участников в рамках Пермского международного марафона.

Исполнитель должен изготовить стартовые номера участников и чипы электронного хронометража, оповестить участников о присвоенном стартовом номере, выдаче стартовых пакетов, результате.

Максимальная цена контракта — 1,7 млн руб. Победителя определят 16 августа.

Ранее МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Орленок“» объявило открытый конкурс на приобретение и поставку систем электронного хронометража в рамках организации и проведения Пермского международного марафона. Победителя конкурса определят 1 августа. Максимальная цена контракта определена в 2,2 млн руб.

Пермский международный марафон — популярное спортивное мероприятие, инициатором проведения которого, как считается, выступил губернатор Максим Решетников. В марафоне 2018 года участвовало 8 тыс. человек. В этом году марафон будет проводиться 7 и 8 сентября. Для участия в Пермском международном марафоне зарегистрировалось уже около 5 тыс. человек из 148 городов мира — из России, Франции, Украины, Польши и Швеции.