Бывший гендиректор «Вивата» остался в банкротах

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Пивной мастер» в ходатайстве о прекращении производства по делу о банкротстве бывшего гендиректора ГК «Виват-НормаН» Вадима Юсупова. Как следует из судебной документации, «Пивной мастер» выступил с ходатайством, так как отказывается финансировать банкротство бизнесмена. Однако суд установил, что в конкурсной массе имеется имущество, подлежащее реализации, а именно два нежилых помещения в Березниках. Кроме того, на суд не явились участники ходатайства.

В итоге суд постановил продлить срок процедуры реализации имущества в отношении Вадима Юсупова на шесть месяцев. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 24 января 2020 года.

Отметим, что жена бывшего ритейлера Маргарита Юсупова еще в апреле вышла из процедуры банкротства в связи с заключением мирового соглашения.

Напомним, «Пивной мастер» в мае 2017 года инициировал процессы по банкротству компаний ГК «Норман-Виват» — общество обратилось в суд с исками к ООО «Торговый дом „Выбор“», ООО «Норман-Нева», ООО «ТС „Норманн“», ООО «Норман-Трейд», ООО «АК „Лидер“», ООО «УК „Норма“» и непосредственно к учредителю сети Вадиму Юсупову. ООО «Пивной мастер» зарегистрировано в конце 2015 года Перми по адресу: ул. Героев Хасана, 80, занимается оптовой торговлей спиртными напитками. Его единственный учредитель — Шабан Керимов, бывший владелец бетонного завода «Кредо» в Перми (ул. Промышленная, 149). Сам господин Юсупов был признан банкротом 9 августа 2017 года. Размер требований ООО «Пивной мастер» к нему составлял 14,4 млн руб. Общие требования к господину Юсупову составляли 3,319 млрд руб.