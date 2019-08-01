«Сатурн-Р» обсудил с властями перспективы застройки Бахаревки

Власти Перми не имеют принципиальных возражений против жилой застройки участков микрорайона Бахаревка, которые недавно купил холдинг «Сатурн-Р». Как сообщил “Ъ-Прикамье” Александр Репин, гендиректор «Сатурн-Р», на одном из совещаний с чиновниками стороны договорились, что девелопер изучит варианты по улучшению транспортной доступности микрорайона. По мнению господина Репина, потребуется реконструкция основного въезда в микрорайон — развязки с ул. Карпинского, а также организация сквозного проезда на ул. Леонова.

В администрации Перми “Ъ-Прикамье” подтвердили, что такая тема обсуждалась. «Любое строительство на территории города Перми приводит к изменению транспортной системы в зоне влияния объекта данного строительства. У администрации города на этот счет есть позиция, которая заключается в требовании неухудшения характеристики дорог для других участников дорожно-транспортного движения»,— сообщили в мэрии.

В ходе застройки микрорайона Бахаревка существенно увеличится нагрузка на транспортный трафик на улице Карпинского. Во время предварительных обсуждений с компанией «Сатурн-Р» ей было предложено предусмотреть ряд мер по улучшению транспортной обстановки на улице Карпинского, добавили в пресс-службе администрации.

Холдинг «Сатурн-Р» приобрел площадку около 40 га в микрорайоне Бахаревка (Индустриальный район Перми) в мае у ПАО «Трест №14». Владелец холдинга Александр Репин не уточнил, у кого была приобретена земля. На площадке «Сатурн-Р» планирует возвести микрорайон общей площадью 500 тыс. кв. м жилья, минимум с одной школой и пятью детскими садами. Предполагается, что к освоению территории девелопер приступит в следующем году.