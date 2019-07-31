Российские автозапчасти «забрались» на eBay

Бизнес на eBay становится привлекательным для россиян. За год продажи деталей через онлайн-площадку выросли почти вдвое и превысили $5 млн. Такие данные приводит американская компания. Основной поток идет в Европу и США: российские запчасти выигрывают по цене и качеству у китайских. Россияне продают за рубеж и другие товары, в том числе одежду и косметику. Можно ли построить успешный бизнес на eBay? Разбирались Григорий Колганов и Елена Иванова.

Первый лот на eBay Федор Стецкевич и Андрей Кондухов выставили четыре года назад. Тогда у них уже был успешный бизнес: тюнинг автомобилей и продажа запчастей в России. Бизнесмены решили выйти на международный рынок. Признаются, что идея продавать на eBay пришла спонтанно: это была самая очевидная площадка, где можно привлечь аудиторию из-за рубежа. Специального анализа они не проводили, просто начали продавать, и интерес к деталям только растет, рассказал «Ъ FM» учредитель компании «Широкай» Федор Стецкевич: «Прежде всего, спрос есть на американском рынке, куда мы и направили наши основные усилия, есть запросы и из других стран, в том числе из Европы, Африки, Австралии. Но основная проблема — это объем самой посылки, так как есть определенные ограничения. Но если возникает проблема, то порой посылка просто возвращается назад из-за того, что на расстоянии какие-то вопросы решить достаточно тяжело. Но это скорее единичные случаи, нежели что-то регулярное».

Похоже, для бизнесменов год выдался удачным. Автозапчасти стали самой популярной категорией товаров из России — за год продажи выросли почти на 50%. Как подчеркивают представители eBay, такой торговлей занимаются в основном индивидуальные предприниматели. Причем для многих магазин на площадке — основной канал продаж, у них даже нет своего сайта. Остается вопрос: почему автозапчасти из России так активно заказывают в Европе? Они лучше китайских по соотношению цены и качества, полагает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов: «Хорошим спросом пользуется в Европе различные тюнинговые металлоизделия, защита поддонов картеров, “кенгурятники”. Российские запчасти по качеству гораздо выше, чем китайские, при этом по цене они существенно ниже европейских, так что на это может быть спрос. Второй момент — если говорить о Европе, там достаточно большой парк автомобилей “Нива”, возможно, их владельцы заказывают запчасти на нашем рынке».

Россияне продают на eBay через онлайн-аукционы не только автозапчасти. На площадке традиционным спросом пользуются эксклюзивные товары, например, необычные музыкальные инструменты, авторские ювелирные украшения или даже минералы и метеориты. Сейчас тренд все больше переключается на повседневные товары, а значит, шанс выйти на международный рынок появился у российских дизайнеров одежды, уверен глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Мы сейчас видим, как Wildberries активно сотрудничает с российскими малыми предпринимателями в fashion-сегменте, и в принципе это приносит достаточно хорошие результаты. Компании-поставщики, которые понимают, что их товар пользуется спросом, смогут в дальнейшем выходить на другие площадки, например, на тот же eBay».

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Так что построить бизнес, продавая на eBay, можно. Такие истории успеха есть. Пожалуй, самая известная у британки Джанин Даттон. Она покупала белье на распродажах, а потом выставляла на интернет-аукционе. За первый год женщина заработала $13 тыс., бросила работу и принялась развивать бизнес. В итоге Даттон стала миллионершей и создала свою компанию. Сейчас она владеет одним из крупнейших независимых ритейлеров нижнего белья и купальных костюмов в Великобритании.

В российском офисе eBay добавляют, что за последний год экспорт коллекционных товаров — одного из традиционно лидирующих сегментов — вырос незначительно, а сама категория не вошла в пятерку лидеров. Зато в это число попали часы и косметические товары.