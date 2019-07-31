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Противников МСЗ зарегистрировали кандидатами в депутаты Госсовета Татарстана

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Зеленодольского района зарегистрировала активистку движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Веру Керпель кандидатом по Волжскому одномандатному округу. Об этом «Ъ» рассказала сама госпожа Керпель, которая участвовала в заседании комиссии. Активистка выдвинулась на выборы от партии «Яблоко».

Ранее рабочая группа ТИКа проверила признала недействительными лишь 62 из 2049 подписей, которые Вера Керпель собрала в свою поддержку. Брак составил чуть более 3%. «Оснований для отказа в регистрации кандидата… не усматривается»,— пришли к выводу в рабочей группе.

Также кандидатом в депутаты Госсовета был зарегистрирован другой противник МСЗ Тимур Дмитриева, который выдвинулся в Прибрежном округе. Решение принял ТИК Кировского района. У господина Дмитриева недействительными были признаны лишь восемь подписей из 2015. Активист заявил «Ъ», что сам лично собрал около 1 тыс. подписей.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября.

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