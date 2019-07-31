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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Дом моды HENDERSON объявляет сбор одежды

С 1 августа по 30 сентября Дом моды HENDERSON проведет благотворительную акцию по сбору ненужной одежды в партнерстве с фондом «Второе дыхание» и сетью постаматов PickPoint. Цель кампании – собрать 1 тонну одежды для малообеспеченных семей, а также вдохновить общество на ответственное потребление.

Сдать ненужную одежду можно будет в ближайшем постамате. Акция действует во всех городах России, где есть терминалы PickPoint. В интерфейсе постамата нужно выбрать опцию «Отправить заказ», нажать кнопку акции «Освободите гардероб с пользой!» и следовать инструкции. Каждого участника ждет скидка 20% на новую осенне-зимнюю коллекцию HENDERSON, действительная до 1 октября.

Следить, сколько килограммов уже собрано, можно будет на сайте henderson.ru. Вся одежда пройдет сортировку, вещи в хорошем состоянии будут переданы малообеспеченным семьям.

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