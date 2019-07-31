Чуть более 7% жителей Калмыкии имеют доступ к чистой воде

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в республиканском правительстве, стороны обсудили вопросы обеспечения населения питьевой водой.

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В беседе с главой государства Бату Хасиков отметил, что отсутствие питьевой воды — одна из главных проблем республики и эта проблема является «ключевым фактором социально-экономического развития региона». Господин Хасиков отметил, что, согласно данным Роспотребнадзора, только 7,4% жителей Калмыкии имеют возможность потреблять чистую воду.

«Сейчас в рамках федеральной программы “Чистая вода”, которая реализуется в рамках нацпроекта “Экология”, у нас до 2024 года предусмотрено 624 млн руб. на реализацию, на решение этой задачи. Скажу честно и объективно: конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25% населения»,— пояснил Бату Хасиков.

Врио главы республики отметил, что с 1970-х годов не ремонтировались водозабор и сети, нет подготовительной системы и водоочистки.

Сергей Петунин, Саратов